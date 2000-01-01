Организация торжеств
и праздников в Москве
и Московской области!
Большой выбор артистов и специалистов
Организация праздников под ключ
Скидки постоянным клиентам
Почему
выбирают нас
Профессионально
Любое мероприятие
проводим на высоком
профессиональном уровне
Креативно
Оригинальный подход к каждому мероприятию, никаких шаблонов
Гарантия качества
У нас действует особая
система гарантий на все
виды услуг
Удобно
Наши специалисты готовы
встретиться в удобном
для Вас месте
Бюджетно
Исходя из бюджета
подбираем самые
оптимальные варианты
Артисты
Услуги
Организация
праздников
под ключ
Свадьбы
Свадьба – древний обряд, венчающий взаимоотношения влюблённой пары
|Лайт
|35 000 руб.
|Стандарт
|60 000 руб.
|Премиум
|140 000 руб.
|Премиум +
|170 000 руб.
|Вип
|350 000 руб.
|Вип +
|550 000 руб.
Дни рождения
Заранее позаботьтесь о том, чтобы сделать этот праздник незабываемым
|Эконом
|40 000 руб.
|Эконом +
|50 000 руб.
|Стандарт
|70 000 руб.
|Стандарт +
|100 000 руб.
|Премиум
|150 000 руб.
|VIP
|300 000 руб.
Юбилеи
Определённые вехи в жизни человека отмечаются особо торжественно
|Эконом
|40 000 руб.
|Эконом +
|50 000 руб.
|Стандарт
|70 000 руб.
|Стандарт +
|100 000 руб.
|Премиум
|150 000 руб.
|VIP
|300 000 руб.
Корпоративы
Проведённый корпоратив должен найти отклик в сердцах ваших сотрудников
|Эконом
|50 000 руб.
|Эконом +
|70 000 руб.
|Стандарт
|100 000 руб.
|Стандарт +
|150 000 руб.
|Премиум
|300 000 руб.
|VIP
|500 000 руб.
Тимбилдинги
Руководители компаний, которые поверили в эффективность тимбилдинга, смогли добитьcя отличных результатов
|Эконом
|40 000 руб.
|Эконом +
|70 000 руб.
|Стандарт
|100 000 руб.
|Стандарт +
|150 000 руб.
|Премиум
|300 000 руб.
|VIP
|500 000 руб.
Детские праздники
Детский праздник запомнится ребёнку надолго, если организовать его на профессиональном уровне
|Эконом
|25 000 руб.
|Эконом +
|35 000 руб.
|Стандарт
|50 000 руб.
|Стандарт +
|70 000 руб.
|Премиум
|100 000 руб.
|VIP
|200 000 руб.
Выпускные
Выпускной вечер – новый этап жизненного пути подрастающего поколения, запоминающийся на всю жизнь
|Эконом
|50 000 руб.
|Эконом +
|70 000 руб.
|Стандарт
|100 000 руб.
|Стандарт +
|150 000 руб.
|Премиум
|300 000 руб.
|VIP
|500 000 руб.
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организаторы
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При заказе артистов и услуг специалистов
При заказе организации праздников
Отзывы наших
клиентов
о наших артистах и специалистах
Артем и Елена - 5+
Вероника - 5+
Сергей и Анна - 5+
Артем и Олеся - 5+
Елена - 5
Татьяна - 5
Сергей - 5+
Елена - 5+
Александр - 5+