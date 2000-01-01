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Профессионально

Любое мероприятие
проводим на высоком
профессиональном уровне

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Креативно

Оригинальный подход к каждому мероприятию, никаких шаблонов

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Гарантия качества

У нас действует особая
система гарантий на все
виды услуг

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Удобно

Наши специалисты готовы
встретиться в удобном
для Вас месте

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Бюджетно

Исходя из бюджета
подбираем самые
оптимальные варианты

Наши акции

  • Профессиональный ведущий с диджеем и аппаратурой за 35 000 21 000 рублей!
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  • Фотограф и видеооператор на свдадьбу за 45 000 25 000 рублей!
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  • Выездная регистрация брака под ключ за 35 000 20 000 рублей!
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  • При заказе видеооператора скидка 15% на любого фотографа из нашего каталога!
  • Скидка 10% на любого фотографа и видеооператора при заказе от 10 часов!
  • Скидки до 35% на воздушные шары из нашего каталога!
  • Скидки до 37% на все цветы из нашего каталога!
Артисты
Иконка Ведущие Ведущие от 2000 руб/ч
Иконка Аниматоры Аниматоры от 5000 руб
Иконка Дед мороз и Снегурочка Дед мороз и Снегурочка от 4000 руб
Иконка Шоу-программы Шоу-программы от 2500 руб
Иконка Вокал (вокальные группы) Вокал (вокальные группы) от 3000 руб
Иконка Танцы Танцы от 2500 руб
Иконка Стриптиз Стриптиз от 3500 руб
Иконка Фокусники (иллюзионисты) Фокусники (иллюзионисты) от 10000 руб
Иконка Пародисты / двойники Пародисты / двойники от 10000 руб
Иконка Живая музыка Живая музыка от 2600 руб
Иконка Дрессированные животные Дрессированные животные от 4000 руб
Иконка Оригинальные номера Оригинальные номера от 6000 руб
Иконка Ангелочки на свадьбу Ангелочки на свадьбу от 3990 руб
Иконка Спектакли Спектакли от 10000 руб
Иконка Развлекательные программы Развлекательные программы от 1200 руб
Услуги
Иконка Площадки для мероприятий Площадки для мероприятий от 2000 руб
Иконка Фотографы Фотографы от 1000 руб
Иконка Видеооператоры Видеооператоры от 1000 руб
Иконка Диджеи Диджеи от 1000 руб
Иконка Художники Художники от 1700 руб
Иконка Шары Шары от 22 руб
Иконка Цветы Цветы от 2600 руб
Иконка Торты Торты от 1400 руб
Иконка Выездная регистрация брака Выездная регистрация брака от 3990 руб
Иконка Декор и оформление Декор и оформление от 3000 руб
Иконка Салюты (фейерверки) Салюты (фейерверки) от 30000 руб
Иконка Питание Питание от 900 руб

Организация
праздников
под ключ

Свадьбы
Дни рождения
Юбилеи
Корпоративы
Тимбилдинги
Детские праздники
Выпускные
Выписка из роддома

Наши
организаторы

В праздничном агентстве «BRAVOMOS» работают лучшие организаторы праздников г. Москвы. Наши организаторы режиссеры массовых мероприятий, актёры театра и кино, музыканты, певцы и просто талантливые люди. Они способны организовать праздник или мероприятие под ключ на самом высоком уровне! Все организаторы с опытом работы более 10 лет, на их счету организовано более 1000 мероприятий различной направленности. Наиболее серьёзными проектами были: Новый год для компании «ВТБ»; Корпоратив для компании «Альфа банк»; Тимбилдинг для лучших сотрудников «Сбербанка»; Саммит для лучших сотрудников "ВТБ", "Почта Банка", "Банка Москвы"; Новый год для компании «Hyundai Motor»; День рождения компании «Росбанк»; Новогодняя ёлка для детей и работников компаний «Мегафон Москва»; Всероссийские и международные соревнования по ментальной арифметике для 1000 детей, а также множество проведённых свадеб, юбилеев и дней рождений известных людей и политических деятелей.
Бронислав Стеклов
Елизавета Покровская
Виталий Калашников
Наталья Дубовская
Евгений Ходзицкий
При заказе праздника под ключ стоимость работы организатора 5% от общей стоимости заказа!
Если у вас назревает большое, серьезное мероприятие воспользуйтесь нашей помощью. Мы с огромной радостью организуем и проведем ваш праздник. И неважно что это свадьба, корпоратив, юбилей, праздник, детский праздник. С нашей поддержкой любой праздник станет незабываемым, ярким и интересным.
«Если праздник с «Bravomos», с праздником решен вопрос!»

Как мы работаем

При заказе артистов и услуг специалистов

  1. Иконка телефонная трубка
    Ваша заявка или звонок нам
  2. Иконка оператор
    Помощь нашего менеджера в подборе артистов или специалистов, оформление заказа
  3. Иконка договор
    Передача менеджером заказа артисту (исполнителю)
  4. Иконка диалог
    Артист (исполнитель) связывается с Вам и Вы уточняете ему заказ. При необходимости вносите задаток и заключаете договор
  5. Иконка невеста
    Выступление артиста (выполнение работ исполнителем), получение оплаты
  6. Иконка лайк
    Наш менеджер связывается с Вами на следующий день после мероприятия и уточняет качество исполнения заказа и просит оставить отзыв

При заказе организации праздников

  1. Иконка телефонная трубка
    Ваша заявка или звонок нам
  2. Иконка оператор
    Уточнение менеджером особенностей предстоящего торжества, помощь в подборе места проведения, ответы на все вопросы, а также советы по вариантам организации и проведения праздника
  3. Иконка договор
    Передача менеджером заказа организатору
  4. Иконка диалог
    Встреча и обсуждение с организатором предстоящего торжества, заключение договора и внесение задатка
  5. Иконка невеста
    Работа организатора по подготовке праздника
  6. Иконка монетки
    100% оплата праздничных услуг в день торжества
  7. Иконка шарики
    Координация праздника нашим организатором в день его проведения
  8. Иконка лайк
    Наш менеджер связывается с Вами на следующий день после мероприятия и уточняет качество исполнения заказа и просит оставить отзыв

Отзывы наших
клиентов

о наших артистах и специалистах

Елизавета
Елизавета
Тип: Ведущие Рейтинг: 5+
Код: 1041 Отзывов: 6
От 5 000 руб.

Артем и Елена - 5+

Елизавета, Спасибо Вам за праздник. Незабываемая свадьба. Вы - ведущая то, что надо: энергичная, зажигательная, неординарная, коммуникабельная, можно еще долго перечислять

Вероника - 5+

Отлично провела мой ДР! Была и ведущей и певицей в одном лице. Всем друзьям понравилась! Заказывайте, не пожалеете!

Сергей и Анна - 5+

Елизавета лучшая ведущая, всем рекомендую!! Наш праздник провела блестяще, хотя были сложности. Спасибо!!
Вадим
Вадим
Тип: Ведущие Рейтинг: 5+
Код: 1050 Отзывов: 3
От 3 000 руб.

Артем и Олеся - 5+

Вадим провел у нас очень веселую свадьбу!! Его аккордеон всех заворожил, напелись, наплясались!! Все с душой и радостью! А чего еще надо на свадьбе! Спасибо.

Елена - 5

Мы очень довольны! Очень хорошо провел мероприятие, и, самое главное, порадовал нас, гостей, публику. Все сделал, как мы просили, по намеченному плану. Все великолепно!

Татьяна - 5

Вадим Нам он очень понравился! Все были в восторге!! Праздник прошел на УРА!! Благодарю Полину за отличную рекомендацию профессионала!!
Кавер-группа «DeLoR»
Кавер-группа «DeLoR»
Тип: Вокал (вокальные группы) Рейтинг: 5+
Код: 6035 Отзывов: 4
От 18 000 руб.

Сергей - 5+

Группа Улет!!!!! Без них и праздника не было бы!! Спасибо огромное! Порадовали! Все было по вышке! рекомендую всем!!

Елена - 5+

Группа выступала на нашей свадьбе, они молодцы смогли всех расшевелить и поднять настроение!!! Спасибо вам и удачи в творчестве!!

Александр - 5+

Группа улет!!!! для души, для сердца на все вкусы, нам очень понравились ребята!!! Удачи и творческого развития!

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