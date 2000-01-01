Наши

организаторы

В праздничном агентстве «BRAVOMOS» работают лучшие организаторы праздников г. Москвы. Наши организаторы режиссеры массовых мероприятий, актёры театра и кино, музыканты, певцы и просто талантливые люди. Они способны организовать праздник или мероприятие под ключ на самом высоком уровне! Все организаторы с опытом работы более 10 лет, на их счету организовано более 1000 мероприятий различной направленности. Наиболее серьёзными проектами были: Новый год для компании «ВТБ»; Корпоратив для компании «Альфа банк»; Тимбилдинг для лучших сотрудников «Сбербанка»; Саммит для лучших сотрудников "ВТБ", "Почта Банка", "Банка Москвы"; Новый год для компании «Hyundai Motor»; День рождения компании «Росбанк»; Новогодняя ёлка для детей и работников компаний «Мегафон Москва»; Всероссийские и международные соревнования по ментальной арифметике для 1000 детей, а также множество проведённых свадеб, юбилеев и дней рождений известных людей и политических деятелей.

Бронислав Стеклов Елизавета Покровская Виталий Калашников Наталья Дубовская Евгений Ходзицкий

При заказе праздника под ключ стоимость работы организатора 5% от общей стоимости заказа!

Если у вас назревает большое, серьезное мероприятие воспользуйтесь нашей помощью. Мы с огромной радостью организуем и проведем ваш праздник. И неважно что это свадьба, корпоратив, юбилей, праздник, детский праздник. С нашей поддержкой любой праздник станет незабываемым, ярким и интересным.

«Если праздник с «Bravomos», с праздником решен вопрос!»